机师从我国起飞 或须抽查是否饮酒过量

下个月起，从我国起飞的飞机师日后或将面对当局抽查是否饮酒过量。

据《海峡时报》报道，新加坡民航局（Civil Aviation Authority of Singapore，简称CAAS）上周五（2月1日）为各大航空公司及利益相关者举行说明会，告知它们当局正制定一套“强而有力”的措施与策略，预防飞机师饮酒飞行。这包括对从新加坡起飞的所有海内外航空公司机组人员及机师进行酒精抽查。

目前，英国以及澳大利亚等国家已实行针对机组人员和机师进行酒精抽查的措施。

去年9月，澳洲民航安全局在一趟从澳洲墨尔本飞往新西兰惠灵顿的新加坡航空航班起飞前，随机对所有机组人员进行酒精和毒品测试，结果发现机师体内的酒精含量超标。

事件导致航班临时取消，这名机师过后遭新航解雇。

报道指出，根据民航局的规定，被查出体内酒精超标的机师，即使初犯，也可被判罚款或坐牢，外籍机师可在新加坡法律下被控告，或转交机师原籍国家执法单位处置。

据报道，民航局也促请新航集团旗下航空以及捷星亚洲航空拟定并提呈一份预防机组人员过量饮酒的计划书。

其中，民航局希望个别航空公司鼓励旗下机师举报其他被发现或怀疑过量饮酒的机师，或让有饮酒问题的机师可自行前来求助。

报道说，民航局也正与樟宜综合医院联合设立航空医疗专科中心，预计将设有正门部门协助病患戒酒。