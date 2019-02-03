多家机构商家“赶潮流” 用Gojek乘客风波博宣传

网络疯传的Gojek风波视频继续引发热议之余，不少机构和商家也纷纷“赶上潮流”，制作相关广告内容宣传产品或信息！

《联合晚报》2月1日报道，Gojek司机卡玛鲁（50岁）称女乘客不满他走会途经公路电子收费（ERP）的路线，频频骂他骗钱，气得他要直接开去警局解决事情。女方于是嚷说遭禁锢当人质，他则喊冤没绑架，只是要到警局辩分明。司机事后公开事发视频引起一片热议。

民防部队2月2日就上载一张照片，照片中民防人员虽然表情严肃，但面簿留言似乎让人联想到最近发生的风波。

贴文说：“不管你是谁，我们都会在紧急时送你去医院…… 我们的救伤车为了你的安全，备有自动上锁功能，因此无需感到格外惊慌，拜托！” 贴文短短两天，已有超过1万个反应，及6600个分享。





除了民防部队，汽油公司加德士（Caltex） 也来“插一脚”。该公司在面簿上传了一张漫画，贴文说：“你的汽车或许有自动上锁功能，不过你的安全带没有。记得系好安全带！” 该贴文上载短短三天有超过5100个反应和近6000个分享，公司宣传之余也做到传达安全信息的目的。





电脑公司华硕（Asus）则通过这事件“打广告”。该公司上载了张笔记本电脑的照片，并说：“就连笔记本电脑也可以自动上锁。” 该公司还幽默地在贴文说，“#没有挟持你当人质（#NotTakingYouHostage）。该贴文至今也获得超过100个反应及120次分享。