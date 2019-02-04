《华文媒体集团新春特备：“猪”你新年大吉！》现场直播

zaobao.sg首次在今晚大年除夕夜呈献三小时网络直播节目，陪观众开心倒数迎猪年。

新加坡报业控股华文媒体集团首次在新春呈献三小时不间断的直播节目《华文媒体集团新春特备：“猪”你新年大吉！》。从今晚（4日）9时30分到大年初一凌晨12时30分，观众可通过zaobao.sg网站、应用和早报面簿（@zaobaosg）观看这场除夕特备直播。

这次出动来自华文媒体集团新闻中心、数码部、《新明日报》，以及电台96.3好FM的八名主持人。

《新闻抢先看》两名主持人刘永健和李宇庭驻守在直播室。直播节目也会走出新闻室，前往三个热闹的跨年庆祝地点做现场连线报道。新闻中心记者王昀诗和《新明日报》记者陈玉能，将携观众感染牛车水的新年气氛。四马路观音庙每年抢头香的过程精彩刺激，新闻中心记者林子恒和靳忻将从那里带回现场实况。

今年万众期待的除夕烟花汇演，将是春到河畔举办33年以来最盛大的一次。96.3好FM DJ洪菁云和数码部记者赖彦志将带观众到现场直击由美国、中国、意大利和澳大利亚烟火专家设计的独特烟花表演。春到河畔当晚一共将有三场烟花秀，分别在晚上10时、11时，以及凌晨12时。前两场各长达一分钟；倒数迎接新年的烟花演出则长达10分钟，由华文媒体集团赞助，请来美国烟花专家团队精心设计。

除夕特备直播节目《华文媒体集团新春特备：“猪”你新年大吉！》的其中七名主持人：赖彦志（左起）、洪菁云、靳忻、林子恒、李宇庭、王昀诗，以及陈玉能。（陈渊庄摄）