王瑞杰：今年的财政预算案涵盖全方位

（早报讯）今年的财政预算案会是一份“全方位”的预算案。

财政部长王瑞杰大年初一到新加坡港务集团向码头员工拜年。在场媒体询及今年的预算案看点时，他说：“今年的预算案会有几个重要事项，我会着重于如何确保国家安全，继续推动工业转型，为员工创造优质工作并让他们通过学习新技能获得提升，尤其是帮助企业深化能力，以在未来几年更具竞争力。”

王瑞杰也说，预算案也将关注如何改善我国环境和生活质量，并提供“立国一代”配套细节。

“在新的一年里，恭祝国人，尤其是年长国人新年快乐、身体健康。”

王瑞杰将于本月18日发表财政预算案声明。

谈及己亥猪年里对新加坡经济的期盼时，王瑞杰表示，全球经济环境出现不确定性，也预计将放缓，不过政府将继续推动转型。

“我仍有信心，我们能继续取得进展。我们要看的不单是一两个季度的表现，也要关注如何在长期实现经济转型。如此一来我们才能享有长期增长，这包括经济、工作和员工薪金的增长。”

王瑞杰今早天未破晓就抵达港务集团大厦，向约1000名工作人员派发红包和柑橘，感谢他们在这天坚守工作岗位，确保码头顺利运作。

港务集团去年的集装箱吞吐量3631万标准箱，不但比2017年增加8.9％，还创下历史新高。王瑞杰说，港务员工的贡献至关重要。他也赞许港务集团领导层与员工建立的良好关系。

“是这样牢固的劳资政关系，让我们的集装箱吞吐量不断增长，加强我国作为海事枢纽的地位。”

王瑞杰也向大年初一这天须要到工作岗位报道的海陆空交通业人员、医院医疗人员及警察和武装部队等安保人员致意。

陪同王瑞杰到港务集团拜年的还包括贸工部高级政务部长、全国职工总会副秘书长许宝琨医生、交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生。