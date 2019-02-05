动物园长颈鹿难产48小时 兽医抢救无效母子俱损

动物园14岁的长颈鹿露西（Lucy）难产48小时，兽医介入尝试取出胎儿，但露西在手术过程中心脏骤停，抢救无效母子最终都无法挺过难关。

野生动物保育集团（Wildlife Reserves Singapore，简称WRS）星期二（2月5日）晚上在面簿上公布噩耗。这是14岁的露西首次怀胎，经过长达15个月的怀孕期，露西周末开始进入生产状态，但WRS指出，照料露西的兽医团队原本希望它能顺产，但经过48小时的观察和照顾，证实露西无法自然分娩，兽医只好介入抢救。

WRS说，长颈鹿胎儿的存活几率“接近零”，而经过仔细斟酌，兽医和动物园工作人员决定麻醉露西，进行手术取出胎儿，但对长颈鹿动手术是“非常复杂和充满风险”的程序。“从露西体内取出胎儿的过程中，露西心脏骤停，经过10多分钟的抢救都无法令它复苏。我们在今晚7时告别了露西。”

长颈鹿露西难产后，动物园兽医介入进行手术取出胎儿，但露西在手术中心脏骤停，抢救无效。（野生动物保育集团面簿）

动物园原本有三只长颈鹿。除了露西还包括两只雄性长颈鹿——露西的伴侣、14岁的马可（Marco），以及2015年诞生并配合新加坡独立50周年命名为“千禧”（Jubilee）的小长颈鹿。

WRS说，看护露西的兽医和工作人员在过去几个月里紧密观察它的情况，因此对于露西难产死亡感到非常难过。