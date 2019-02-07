哈莉玛总统：文化是凝聚我国多元化社会的粘合剂

作为多元种族社会，我国文化带有不同种族留下的印记，并随着社群之间的互动不断演变。文化是凝聚社会的“粘合剂”，本地华族文化团体不仅要帮助华族社群，也应关注其他社群，加强不同背景的国人之间的凝聚力。

哈莉玛总统今早出席新加坡宗乡会馆联合总会和新加坡华族文化中心联合举行的己亥年新春团拜活动，她在致辞时强调了社会凝聚力的重要性。

她指出，无论是在节日或日常生活中，新加坡人有不少共同的价值观和习俗。她也以艺术为例，阐述各种习俗对我国文化的影响。

在去年的新春团拜活动上，本地马来美声团体Juz-B表演中文歌曲，湘灵音乐社今年在华族文化中心的年度华彩开幕演出则会融入马来和娘惹元素。

哈莉玛指出，这些展示文化的创新方式对于促进不同社群之间的了解至关重要，也提醒着国人之间有不少共同之处。

她说：“这是凝聚多元化社会的粘合剂，也是新移民加入我们时需要接受的特点。也因为这样，新加坡华族文化中心不仅是面向新加坡华社，而是所有国人。同样的，我希望华社能关注其他本地社群，促进不同背景国人之间的凝聚力。”

超过1000名嘉宾出席今早的活动，其中包括贸工部长陈振声、教育部长王乙康、文化、社区及青年部长傅海燕等多名政要。