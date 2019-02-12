我国今年将立法 应对外国干预威胁

外国干预者和网络假信息的威胁切实存在，我国将在今年稍迟时候立法，赋予政府阻断假信息的权力。新的法律框架将包括应对外国势力通过政治献金渗透本地组织的问题。

律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉今天在国会答复议员钟丽慧（淡滨尼集选区）关于外国势力企图影响本地政治的询问时说，美国、英国、法国、德国、澳大利亚、乌克兰等国家，在过去几年都相继出现了外国敌对势力干预国内政治的情况，而我国也不可能幸免。

他说，科技日新月异，外国干预者可以利用各种网络工具，轻易地对我国发起信息战。

“在这个战场上，新加坡作为一个开放、民主、数码化和多元的国家，是特别脆弱的。”

“我们也是一个年轻的国家，有着敏感的断层线，这些都可能为外国干预者所利用，在各社群之间煽动不信任和敌意。”

唐振辉说，政府将从两方面着手，应对外国干预者的影响。

首先，政府要加强国人对假信息威胁的忧患意识，学会对假新闻及半真实（half-truths）持怀疑态度，并且对企图影响我国内政的外国势力保持高度警惕。“当它们企图分裂我国社会时，我们要保持团结。”

此外，我国现有法律也已无法适应更现代化、技术更复杂的假信息运动，政府将更新和加强法律框架。立法程序预料在今年较迟时候推进。

“新的立法必须允许我们能够更快速、更有效地打击和阻断外国干预者散播的虚假，误导性和不真实的信息。”

唐振辉警告，外国干预者也可能通过代理人，或通过渗透某些机构组织，来影响我国内政。他表示，我国法律必须减少这些组织被利用和操纵的可能性。

“我们绝对不能允许外国势力削弱我国的政治主权，以及我们管理国家和生活的选择。”