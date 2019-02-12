卫生部2016年不公开消息是要保护受害者

（早报讯）尽管2016年4月底得知美国籍男子可能拥有资料，但卫生部决定不公开消息，以免造成受害者担忧。

卫生部长颜金勇说，在考虑是否公开消息时得考虑到必须秉持透明公开的态度，以及对受害者的影响。“公开消息会符合他们的利益，还是会伤害他们呢？”

卫生部最后决定不公开消息的其中一个关键原因是，当时没有证据显示机密资料已外泄给广大公众，因为布罗谢兹只把资料传给政府机构。此外，警方已进行广泛详尽的搜查，所有相关资料和设备也被当局扣押或删除，因此卫生部当时相信，资料日后外泄的风险已大大降低。