新大拟在亚细安城市设环球中心加强协作

新加坡管理大学将扩大现有的环球创新浸濡计划，让更多学生有机会走出国门学习，认识其他国家的经商环境。

新大为此计划在一些亚细安国的城市如曼谷、胡志明市、马尼拉和雅加达设环球中心，加强大学与这些地点的协作，为师生开拓交流与研究机会，同时为区域国家提供培训机会。

今年升任新大校长的江莉莉教授今天在记者会分享大学接下来的计划，其中也包括促进跨学科交流和研究。

她指出，由于无法预计未来将有什么样的工作，校方在探讨未来让部分学生根据热衷的课题规划自己的主修，融汇不同学科的专长。现阶段在探讨计划的可行性，未有一个确定的时期落实。

作为一所城市大学，新大也会加强同企业与公共机构等的协作。兴建中的翁俊民基金会荟萃楼（Tahir Foundation Connexion ）将为起步企业提供占地500平方米的“孵化空间”，推进大学的创新文化。

江莉莉教授指出，社会人口和全球经济改变、科技发展等趋势使到今日的大学得扮演不同角色。“这包括协助学生做好面对职场的准备，通过研究推动创新和国家竞争力……新大将加强与企业协作、创新工作并走出国门等策略为学生提供全面且有意义的教育。”

另一方面，江莉莉教授今天也介绍新大的候任教务长柯莫西教授（Timothy Clark），任期从今年4月1日开始，他目前是杜伦大学（Durham University）副校长。新大社会科学学院今年7月也会迎来新院长，他是詹德兰酷卡塔斯教授，目前在伦敦政治经济学院任教。