我国去年入境旅客及收益连续三年创新高

亚太区域旅游需求强劲，新加坡依旧是吸睛景点，不过，访客却少买东西，促使去年来自购物领域的旅游收益三年来首次下滑。

新加坡旅游局今早（13日）在记者会上公布的旅游数据显示，我国去年接待的外国入境旅客及旅游收益连续三年创下历史新高。

去年入境旅客人次从前年的1740万增至1850万，增幅达6.2％。入境旅客人次的增长，主要由更多中国、印度和马来西亚旅客到本地观光带动。

15大客源地中，14个国家和地区的数字都上升，有七个破纪录，即中国、印度、菲律宾、美国、英国、越南和德国。

旅游局表示，电影《疯狂富豪》播映期间，美国人对新加坡的认识提高，谷歌数据显示有关有机搜寻（organic search）增加超过两倍，旅游网站Orbitz上的搜索激增110%。

当局指出，特金会也提升了国家形象，显示新加坡有能力举办大型国际和商务活动。

另外，以去年首九个月为计算基准，2018年全年旅游收益总额预计达271亿元。与2017年全年相比，去年旅游收益增加了约3亿元，涨幅约1.0％。

尽管旅游总收益上升，但值得一提的是，这是自2016年以来，购物和住宿方面的收益首次双双下滑。

去年来自购物的收益占了总收益的20％，达40亿5500万元，但比前年少了约14％；源于住宿的收益也一样占了约五分之一，但43亿4700万元的收益和前年相比，跌了约5％。