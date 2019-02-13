我国政府回应泄密美国男子指控

美国男子布罗谢兹在网上做出多项指控，并声称自己没盗取我国爱之病资料库的记录，也没有对外泄露这些机密资料，而泄密的反而是另一人。

我国政府反驳说，警方已在2016年针对这个指控展开调查，包括搜查布罗谢兹（Mikhy K Farrera Brochez，34岁）指控为泄密者的男子的住家，也扣押和检查了这名男子的电脑等电子设备，并盘问了他，之后并没有发现任何证据显示，这名男子掌握任何卫生部的资料，也没有对外公布任何爱之病资料库的记录。

布罗谢兹星期三凌晨4时许在面簿上喊冤，并声称盗走资料的是别人。

卫生部星期三傍晚发文告指出，卫生部长颜金勇昨天已在国会发表部长声明，详述了整个事件的事发经过。

卫生部说：“布罗谢兹继续做出虚假，或没有证据可证明的指控……他也恐吓说要公布更多的资料，而卫生部会和警方合作，采取适当的行动。”

新加坡警察部队和监狱署也发文告反驳布罗谢兹针对我国内政团队的指控。这包括上述提到的泄密者是另一人的指控。布罗谢兹也声称自己被警方拘留时被虐待，但联合文告指出，警方内部已针对他当时做出的指控进行调查，同样发现他的指控是不实的。监狱署也调查了他声称自己在囚禁期间被鸡奸的指控，同样发现这不是事实。