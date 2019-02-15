两人涉恐怖主义活动被拘留

内政部今天（15日）发文告说，两名受激进化的新加坡人Mohamed Kazali Salleh（48岁）及Hazim Syahmi Mahfoot（28岁）因涉及恐怖主义活动，上个月在内部安全法令（ISA）下被拘留。

Kazali在马来西亚经商，与在叙利亚的马来西亚籍伊斯兰国（ISIS）武装分子旺莫哈末阿贵尔（Wan Mohd Aquil bin W.M Zainal Abidin，简称Akel）关系密切。Akel相信是叙利亚境内级别最高的马来西亚籍ISIS武装分子，并且被马来西亚当局认定参与了该国境内近期两起与ISIS有关的恐怖袭击阴谋。

Hazim则是新加坡的汽车出口商，他于去年5月在新加坡认识了Kazali，两人有生意往来，后来成为朋友。

Hazim受到Kazali的极端思想影响，崇拜Kazali并深信自己应对非回教徒发动武装袭击。

新加坡内部安全局与马来西亚皇家警察特别事务部紧密合作，进行调查。Kazali去年12月在马来西亚被捕，并于今年1月7日引渡回新加坡，Hazim则在上个月于新加坡被捕。

当局对两人发出了拘留令（Order of Detention）。