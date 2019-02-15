李总理评军训事故：政府不会敷衍了事

针对近期发生的军训事故，李显龙总理强调政府不会敷衍了事，草率处理任何过失，但也吁请国人不应忽视新加坡武装部队这些年来所取得的进步和成就，以及他们对我国的繁荣与稳定所做出的贡献。

李显龙总理星期五（15日）在面簿以中英文留言，发表看法。

李总理表示自己非常清楚失去亲人的悲痛。他强调，武装部队非常重视军训安全， 尽全力让军训达到零死亡的目标，包括给予受伤士兵最好的医疗照顾。

然而，士兵若不幸去世，“我们必须强忍悲伤，为他们的家人提供最好的安排，给他们最佳的照顾，并继续执行我们武装部队的使命”。

李总理补充说，武装部队会展开彻查，找出事故发生的原因，并加强安全体系和运作程序，确保类似事故不再发生。

另外，李总理说，武装部队必须坚持使命，不能停止军训和执行军事任务。

“我们不可能把新加坡的安全和国防外包给其他人，或另一个国家。我们的国家要由自己来保卫。有了强大的防卫，新加坡才能享有今日的和平及稳定，和其他国家保持和睦。”

李总理由衷感谢国人给予武装部队和国民服役的支持。他说：“你们的支持，让我们建立了一个强大又专业的武装部队。我们的军队拥有完整的编制，士兵们也拥有完善的个人装备， 个个训练有素，有着坚定的意志，保卫国家。”