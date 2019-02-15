政府将在预算案辩论中 回应陆交发展总蓝图建议

政府将在下个月的国会财政预算案辩论中，针对陆路交通发展总蓝图咨询小组提呈的建议做出回应。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天在面簿发贴文说，交通部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在过去几个月，带领了一项全国公共咨询活动，鼓励国人思考与本地交通系统有关的问题，并共同为我国到2040年的陆路交通系统制定愿景及策略。

许文远表示将会仔细研究这些建议，并会在下个月的国会财政预算案辩论时做出回应。

他也感谢咨询小组在过去六个月花了多个周末与国人进行公共咨询，并且与交通部人员进行多次的讨论。