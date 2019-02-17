部长访问选区活动去年7月改形式后 至今已走访30选区

部长访问选区活动自去年7月改用新形式后，至今已走访30个选区，预计可在一年又三个月内，走遍全岛所有选区。

教育部长王乙康今早（17日）走访白沙—榜鹅集选区的盛港中区时，透露这项进展。

他说：“这是较年轻部长的例常走访，至今我们已访问了30个选区，我们的目标仍然是走遍每一个选区。”

他也指出，随着较年轻部长每个星期出现在公开场合，一些居民看到他们时会感到惊讶，但一旦与他们开启对话，就能了解到他们生活中的困难或反馈。

去年7月，部长访问选区改用新形式，不再主打一位主宾部长，而是由数名担任政治职务者一同走访选区。

今早随同王乙康一同走访盛港中区的，就有通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖、交通部兼文化、社区及青年部高级政务次长马炎庆，以及内政部兼卫生部高级政务次长安宁·阿敏。

三个小时的访问行程中，他们先是走访了位于盛港广场的Kopitiam食阁，之后到盛港民众俱乐部参观免费温书室和共享办公室。

一行人也参与了康埔桦Villa居民委员会举办的农历新年组屋聚会，最后到成康中学与基层领袖和社区伙伴进行闭门对话会。

针对部长访问选区新形式的成效，王乙康说：“这还要靠居民来决定，但我觉得，对于部长来说，每个星期除了走访自己的选区，到自己的选区之外到处走走，与其他新加坡人交谈，是很好的一个活动。”

他认为，部长在自己的选区走访时，居民会倾向提出选区内的一些小问题，但在其他地方走访时，却能听到不一样的声音。