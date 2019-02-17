SPH与蔡厝港市镇会合作 组屋电梯装数码屏幕

在组屋电梯里装上数码屏幕，让居民乘搭电梯时，更及时获知社区内最新的活动信息和本地重要新闻资讯。

新加坡报业控股与蔡厝港市镇理事会展开合作，计划在今年6月前，为蔡厝港集选区和丰加北单选区内1633个组屋电梯装上这类LED显示屏。

试验计划自今年初开始推行，两选区至今已有228台电梯完成安装工作，其中一些装在电梯口。

西南区市长刘燕玲今早受访时指出，与传统的组屋告示板相比，LED屏幕可显示更具有针对性的内容，所显示的资讯也能更快更新。

她说：“比如某个组屋区出现骨痛热症疫情，我们可以及时地通过LED屏幕，通知受影响的组屋区居民。”

刘燕玲是蔡厝港集选区议员，主要负责武吉甘柏区基层事务。她认为，有了LED屏幕，社区基层可更好地做到“最后一英里”的信息传递。

她说：“一直以来，当我们需要向居民传达信息，市镇会工作人员会把信息打印在纸上，然后再派人到组屋告示板把宣传单钉上去。我们一共有1633个电梯，如果要把信息送到100个电梯的告示板，大概需要四个员工去完成，而且信息无法立即传达出去。有了LED告示板后，以后只需按几个按钮就能把信息上载到系统里，我们可以调派人手更好地去管理市政事务。”

刘燕玲也指出，这是一个十分具有创新意义的合作计划，居民完全不必动用服务与杂费（service and conservancy charges，简称S&CC）。她也希望居民能通过数码屏幕，更加了解邻里社区，加强凝聚力。

该电梯媒体平台由梯媒创文（Target Media Culcreative）开发，它是报业控股与中国分众传媒信息技术股份有限公司成立的合资公司。报业控股子公司焦点出版则负责数码屏幕的内容管理和设计。