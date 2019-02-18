财政预算案2019：内政部将成立内政团队科技局 增强科学与科技能力

我国面对的安全威胁越来越复杂多变，政府将继续投入大量资金，支持我国安全机构有效地应对来自国内外的安全挑战，本财政年度的国家安全与外交开支将继续占政府总开支的约三成。

其中，内政部将在今年内成立内政团队科技局，以增强该团队的科学与科技能力。

财政部长王瑞杰今天（18日）在国会发表财政预算案声明。他说，新加坡虽然是全世界最安全的城市之一，但我国仍面对不小的安全威胁，且这个威胁正在不断演变，我们绝不能把目前的和平、繁荣与稳定视为理所当然。

他说：“面对越来越不确定的地缘政治环境，我国决不能动摇捍卫国防与安全的决心。”

王瑞杰表示，政府今年将继续拨出30%的财政开支，支持我国的国防、安全和外交工作。

我国的国家安全和外交开支过去几年稳健增长，从2013财政年的161亿元增加至2018财政年的219亿元。本财政年度的国家安全与外交开支预料增加至226.8亿元，比上财政年度增加3.4%。

“这是一项显著但不可或缺的开支。如果有必要，我们还会投入更多，以捍卫新加坡的主权和新加坡人的福利。”

王瑞杰特别指出，我国面对的安全挑战当中，网络威胁越来越显著。

他说外国势力可以利用新科技对我国进行网络攻击或散播假信息，试图分化和破坏我国社会。

“我们必须不断创新，加强能力建设，以应对我国的安全需求。”

他宣布，内政部将在今年底之前成立新的内政团队科技局，发展科学与科技能力，支持内政团队的运作需求。内政部长兼律政部长尚穆根将在国会拨款委员会辩论上宣布更多细节。

王瑞杰指出，私营保安业者也正在转型，以更好地应对新的安全挑战。保安业巨头策安（Certis）就改善了业务流程，把大数据和人工智能等科技融入日常运作中。他表示，内政部将继续支持业者的科技转型努力。