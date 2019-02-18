财政预算案2019：扩大中小企业数码化计划 自动化辅助配套延长多两年

（早报讯）科技日新月异，数码科技尤其如此，企业与公司必须紧跟发展，政府因此将扩大中小企业数码化计划（SMEs Go Digital）和延长自动化辅助配套（Automation Support Package）多两年，助力中小企业数码化和采纳科技。

自中小企业数码化计划在2017年预算案推出以来，约4000家企业已采纳了预先批准的方案。

扩大中小企业数码化计划分为两大方面。

首先，会计业、海上交通业和建筑业将有本身的产业数码计划，接下来将添加更多领域。

其次，具成本效益和预先批准的方案的数目和范围将扩大。

新加坡金融管理局和资讯通信媒体发展局（IMDA）也将联合试行一个中小企业跨境创新平台——Business sans Borders，协助本地中小企业同全球买家和卖家进行配对。这个网上市集将利用人工智能来促成。

除了数码科技，政府也将协助企业结合科技和重新设计商业流程，以提供效率和加强产品开发。

继去年推出生产力解决方案津贴（Productivity Solutions Grant，简称PSG），政府今年将延长自动化辅助配套多两年。自生产力解决方案津贴在2016年预算案推出以来，已有超过300家企业获得帮助。

新加坡科技研究院（ASTAR）将为更多公司和领域提供营运与科技方面的规划，协助它们善用科技，达到商业目标。

同个道理，政府机构也须采用科技为企业提供更好的服务。其中，贸工部和相关机构正在开发一站式入门网站，饮食服务领域到今年第三季将试行推出有关网站。在这项计划下，企业未来只需有一个接触点，而非全然不同的14个接触点。

财政部长王瑞杰今天发表2019年财政预算案声明。