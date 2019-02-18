财政预算案2019：立国一代配套细节出炉

（早报讯）近50万名年龄介于60岁至69岁、属于立国一代的国人能得到各类贴补和津贴，包括下来五年，每年都有多200元的保健储蓄填补；终身都得到额外的终身健保年费津贴，以及可额外得到1500元奖励金，鼓励他们投保终身护保计划。

财政部长王瑞杰今天发表2019年财政预算案声明时，宣布立国一代配套（Merdeka Generation Package）的细节。

配套涵盖五方面的援助，其中两项是终身援助，包括立国一代到私人诊所、综合诊疗所和公共专科诊所时能享有额外医疗津贴。例如，到综合诊疗所和专科诊所时可得到额外25％的津贴。

另一项则是终身健保计划的额外年费津贴。60岁至75岁保户可得到的津贴相等于保费的5％，而超过75岁者则可得到相等于保费10％的津贴。以今年的保费来计算，额外津贴可高达918元。

除此之外，选择转投终身护保（CareShield Life）计划的立国一代，可得到最多4000元的计划加入奖励金（participation incentive）。政府之前已宣布，2021年和2022年加入终身护保的现有群体可得到高达2500元的奖励金。王瑞杰今天则宣布转投终身护保的立国一代可另外得到多1500元奖励金。

政府也会为百盛乐龄卡（PAssion Silver Card）提供一次性的100元填补，鼓励立国一代到民众俱乐部或公共游泳池等保持身心活跃。