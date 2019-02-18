财政预算案2019：政府推出公共服务关爱行动 鼓励公务员行善

（早报讯） 为进一步继续推进关爱新加坡行动（SGCares），政府将鼓励所有公务员积极行善。

政府将在新的公共服务关爱行动（Public Service Cares）下，协助各公共部门加强履行社会责任的能力，包括举办更大型和长期的志愿服务项目等

此外，政府也将同青年志愿团队（Youth Corp）以及其他社区伙伴合作，培养青年社区领袖，以及鼓励更多年长者从事志愿服务。

文化、社区及青年部将在国会辩论该部门预算开支时，公布更多详情。

财政部长王瑞杰今天发表2019年财政预算案案声明。