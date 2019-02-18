我国海军首艘量身定造潜艇建成

能潜伏水中更长时间，运载更多火力，精准无误锁定目标船只，首艘为我国量身定造的海军潜水艇完成建造，可在下来一两年内交付本地，进一步提升我国海军部队的能力，加强对海域与海运线路的保护。

国防部于2013年同德国蒂森克虏伯集团海事系统公司（ThyssenKrupp Marine Systems，简称TKms）签约，购买两艘按我国海域情况及战略需求客制化的Type-218SG潜艇。

国防部长黄永宏医生及夫人黄瑞莲于18日上午（当地时间）在德国基尔，将首艘完工的潜艇命名为“长胜号”（RSS Invincible），同时主持下水仪式。

黄永宏致辞时说，我国海军及国防科技局，连同TKms耗费五六年时间设计并建造的新型潜艇下水展开测试阶段，标志着我国海军作战与防御能力的再次提升。

“新加坡海军部队对于保护本区域海域线路扮演着关键角色，这不仅为保护新加坡的利益，实际上关乎全世界。”

新潜艇的功能与现役潜艇相比有“显著的提升”，备有现代化的作战系统和绝气推进系统（Air-Independent Propulsion System），在水底无需依赖外界空气，可以自携氧气制造推进动力。

这让潜航潜伏水底的时间延长50％，可连续几个星期不必浮出水面换气或充电，从而提高隐秘性。

新型潜艇也采用先进声纳探测器，可在我国繁忙的浅海中，更精准地探寻并锁定可疑船只或敌对舰艇，同时采用数据与决策分析高端数码器材，让潜艇员在更短的时间内掌握水中情况，以及时应对战况。

“长胜级”潜艇可运载重量比现役潜艇来得大，可配载更多型号及数量的装备及武器，进而提升攻击力。