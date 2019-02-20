卫生部指示医理会向法庭申请重审案件

（早报讯）专科医生没通知病人打针后可能出现的并发症后被重罚一案出现转折。之前表明无意翻案重申的卫生部已要求新加坡医药理事会，向法庭提出申请检讨此案。

卫生部星期三发文告说，虽然被定罪的私人骨外科专科医生林联安和医理会之前都接受了判决，但由于此案判决对整个医疗界有广泛的影响，也会对日后的个案裁决有影响，因此卫生部认为相关判决应该检讨。

卫生部说：“我们关注的是此案不会导致医疗界开始采取自我保护式的行医方式（defensive medicine），进而严重影响病患和临床安全。”

因此，尽管上诉期限已过，但卫生部已指示医理会向法庭申请重新审理此案，并做出“适当的调整”。医理会已同意这么做，并已寻求法庭的允许重新审案。

卫生部兼交通部高级政务部长蓝彬明医生上周一（11日）在国会答复相关询问时曾说，由于医理会和林联安都接受裁决也没上诉，因此无需翻案重审，但卫生部了解医疗界人员的担忧，也会继续与他们接触，讨论相关议题并厘清他们的疑虑和担忧。

医理会上个月公布纪律审裁庭对林联安的处分。他因为在为病人打针前没通知她任何可能出现的并发症，因此被重罚10万元的最高罚款额。