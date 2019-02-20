国防部宣布两计划招揽网安人才

（早报讯）国防部和武装部队宣布两项网络防卫专才计划，以吸引和培养网络安全专业人才，加强应对网络威胁的能力。

这两项计划分别面向正规军人和国防执行官（DXO）。前者是在现有的军事专才计划下增设武装部队指挥、控制、通讯，以及电脑专才（Command, Control, Communications and Computers Expert，简称C4X）职务，后者则是DXO计划下开设网络防卫专才（Defence Cyber Expert，简称DCX）专职。

当局预计在这两项计划下招揽共300名人员。DCX计划去年已启动，C4X计划则在今年中全面落实。

计划下招揽的网络专才将负起保护国防网络系统，具体职责包括网络事故速应、网络监测、脆弱性评估和进行渗透测试。他们也可能负责制定网络安全政策和长远的能力开发工作。

新加坡武装部队的网络防卫学院（Cyber Defence School）也在今天正式开幕。学院将训练负责国防部和军方网络安全工作的网安人员，让他们具备有效抵御网络威胁的技能。

网络防卫学院去年就已设立，但早在2017年就开始为当时新设的网络防卫兵种提供培训。学院预计每年为200人提供培训。除了网络防卫兵，学院目前也开办网络见习军士课程，接下来也将负责C4X和DCX的培训。

除了职能培训，网络防卫学院也为国防部和武装部队人员举办工作坊，加强网络工作标准、条例和最佳作业方式的宣导，提升国防部和武装部队人员的网络安全意识和网络卫生。