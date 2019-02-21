涉泄HIV资料男子曾在香港经营特需孩童教育中心

泄露逾万名HIV（也称爱之病病毒）带原者和有关联者个人资料、通过伪造文凭在新加坡取得讲师工作的美籍男子布罗谢兹（Mikhy K Farrera Brochez），曾在香港经营一间特需孩童教育中心。

据香港《南华早报》报道，香港一家名为Guia Education的教育中心网站，将34岁的布罗谢兹列为执行董事（executive director）。该中心为有特殊需要的孩童进行测试，每次收费可高达8000港元（约1379新元）。

该中心网站有布罗谢兹的照片，并将其文凭列为“APA, APS, MCollT, MS DPSY, DipED”。其中，APA和APS分别是美国心理学会和美国生理学会的简称。

APA发言人告诉《南华早报》，布罗谢兹和被列为Guia Education的其他职员都不是该学会的会员。

Guia Education网站于2009年建立，最后编辑时间为2015年2月。根据网站内容，该中心希望社会里的“每个孩子，不论背景或能力，都能在一个富有同情心、具包容性的环境中，接受可负担的、便利的、世界级的教育。”

这间教育中心也设有面簿专页，不过仅有44人关注，最后的贴文于2016年4月16日发出。

一位拥有超过30年经验的香港大律师陆伟雄表示，布罗谢兹若利用假学历向学生家长推销教育中心的服务，该行为可能构成欺诈罪和触犯商品说明条例，或将被提控。

据报道，布罗谢兹相信在2008年移居新加坡前，曾在香港居住，并在2007年于香港首次与前同性伴侣吕德祥（37岁）见面。