两电单车碰撞 女救护员情况危急

两名民防部队人员共乘电单车出勤时，不知何故和另一辆电单车发生碰撞，其中22岁女救护人员情况危急，目前还在加护病房留医。

这起车祸发生在上周一（11日）早上，地点是巴特礼东路朝往淡滨尼方向的路段。涉事的其中一名电单车后座乘客是22岁的努鲁嘉娜，她是一名正在民防部队接受培训的救护人员（paramedic trainee）。

网上流传一封写于本月15日的信，一名父亲用马来文书写说女儿遇上严重交通意外，当前还在樟宜综合医院的加护病房接受治疗，希望亲友们能帮忙为女儿祷告。

事发当时，努鲁嘉娜和另一名23岁全职国民服役人员共骑一辆电单车。两人同样隶属于巴耶利峇消防局，当时正前往一场和工作相关的活动。

两人共骑的电单车不知何故与另一辆电单车发生碰撞，包括另一辆电单车骑士在内的三人都受伤，而努鲁嘉娜的伤势最为严重，送院时已经失去意识。

民防部队接受《联合晚报》询问时，证实受伤的三人都被送往樟宜综合医院，努鲁嘉娜目前还在加护病房留医。另外两名电单车骑士则是手脚和身体受伤，其中该名国民服役人员已经在上周四（14日）出院，目前还在住院病假期间。

民防部队发言人指出，当局正向两名涉事民防人员及其家属提供一切所需支援，第二分区司令杜建雄上校已经和家属取得联系，而一组民防人员也在为他们提供精神上的支持。