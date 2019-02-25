卖烟给未满19岁者 2商家执照被撤销 4家吊牌6个月

本地六家零售商违例卖烟给未满19岁者，其中两家被撤销执照，另四家则暂时被吊销执照六个月。

卫生科学局今早（2月25日）发出文告，当局在巡察和执法行动中，发现六家零售商违例卖烟给未满19岁者，其中两家被撤销执照，另四家则暂时被吊销执照六个月。

被令撤销执照的是位于兀兰81街第806座的富荣食坊（Fair Inn Food Place）及大巴窑1巷第131座的Excellence Supermarket。

其中富荣食坊是第二次触法，上次于2016年1月被暂时吊销执照六个月；Excellence Supermarket则被发现售卖香烟给穿着校服的学生。

两者分别在去年11月和12月被撤销执照，不得再售卖烟草商品。

另外，有四家零售商因首次触法而被暂时吊销执照六个月，其中包括义顺1道第417座的中国超市（China Market）、实龙岗北4道第509座的Leeds Mart、宏茂桥6道第3535座的Shell Select便利店和后港51街第21座的Good Price Centre。

首两家从去年10月被吊销执照直至今年4月，后两家则从去年11月至今年5月不能售卖烟草商品。