任男友性侵女儿狠母七年知情不报 判监6个月

竟有如何母亲，任由已婚男友性侵年幼的女儿长达七年，知情不报，今早遭法官重判坐牢六个月，庭上揭露她没对此感到愧疚，也不曾向身心受害的女儿道歉。

这名妈妈是一名现年40岁的华族妇女，是一名厨师，面对一项知情不报的罪状，今早认罪后被判刑。

受害女生现在16岁，她在7岁至13岁期间，长期遭妈妈的已婚男友（48岁）非礼性侵，他去年2月在高等法院被判坐牢34年和打鞭24下。

根据案情，被告在女儿六个月大时和丈夫离婚。2006年，被告在女儿四岁时认识原本驾德士的已婚男，和他发生婚外情，当时，母女一同住在娘家，女儿由外公外婆照顾。

2010年，已婚男停止驾驶德士，女生在假期期间住在他的家。已婚男却借机伸狼爪，在家性侵她，少女下体疼痛，向被告申诉。被告质问已婚男，后者否认，她就不当一回事。

接下来几次，女生每次被非礼都会告诉妈妈，希望她会加以阻止，但被告总是置之不理，久而久之，女生对性侵和非礼一事就只字不提。2013年，女生10岁时在学校里上了性教育课后意识自己被侵害，但她仍无能为力。

2014年，已婚男要求被告母女搬去和同住，少女原本反对，但被告一意孤行。

母女住进去后，已婚男公然跟女生一起冲凉。2016年，他与妻子离婚后，女生鼓起勇气向他的前妻诉苦，后者带她去见社工，才揭发他的罪行。

被告今早在庭上认罪，只求轻判，但没对女儿说抱歉。