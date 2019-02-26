随需而至公共巴士服务已完成约6000趟行程

截至上个月底，“随需而至”公共巴士服务已完成约6000趟行程。

陆路交通管理局发言人说，至今，美国公司Via Transportation开发的BusGo应用和本地起步公司Ministry of Movement（又称SWAT）开发的BusNow应用已分别被下载9000次和1万1000次。

位于裕群和滨海—市中心两个划定区去年12月17日，展开为期六个月的“随需而至”（on demand）公共巴士服务试验计划，公众可在特定时段以手机应用呼叫巴士接送。

当中，裕群一带的乘客须下载BusGo应用，巴士服务时段为平日（公共假日除外）上午11时到下午3时，和晚上8时30分到11时30分；滨海—市中心划定区则采用BusNow应用，服务时间为上午11时到下午3时，以及晚上8时30分到11时45分。

发言人说，为进一步提高乘客对“随需而至”公共巴士服务的意识，应用开发商都派遣了服务大使到划定区，鼓励乘客试用服务。

“随需而至公共巴士服务是个新概念，我们也只推行了两个月，因此，乘客的出行模式需要更长的时间才会稳定下来。我们会继续根据乘客出行需求改善系统。”

发言人也鼓励乘客通过应用的提出反馈，协助陆交局优化使用服务的出行体验。