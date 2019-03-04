全球健康指数 新加坡排第七

包括新加坡在内的小国家正逐渐成为世界上最健康的国家，而经济蓬勃发展的大国则落后。

最新一项针对全球生活水平的调查结果，印证了这个趋势。

据彭博社报道，由投资公司LetterOne发布的全球健康指数（Global Wellness Index）显示，151个国家当中，加拿大排名第一。该国不仅在血压、平均寿命及政府保健投入方面得分很高，幸福指数较高也是夺得第一名的关键。

六个亚洲国家跻身前10名，即菲律宾（排名第四）、马尔代夫（排名第五）、新加坡（排名第七）、老挝（排名第八）、韩国（排名第九）以及柬埔寨（排名第十）。

美国则被甩在后头，排名第37。拖美国“后腿”的因素主要有过分肥胖、抑郁症、不活动等。

由于肥胖及不活动比率较高，英国排名第15。中国则排名第21。而高血压比率偏高，更是导致日本、德国、法国和意大利未能跻身前25名。

中东国家则因酒精使用率偏低、得分较高，所以排名相对靠前。

据悉，全球健康指数的评鉴标准包括政府对保健的资金投入、抑郁症比率、酒精使用率、吸烟率、幸福指数及运动率等。经济学家们尝试通过这一新标准，评鉴各国在经济增长以外的情况。

全球健康指数用于评鉴的数据，来自世界卫生组织的全球卫生观察站（Global Health Observatory）、联合国、世界快乐报告（World Happiness Report）以及各国的公共卫生数据。

若将G20国家与全球20个人口最多的国家（即“P20”国家）一起比较，南非排名倒数第一，低于乌克兰、埃及和伊拉克。虽然南非曾是经济发展的一座“灯塔”，但它在平均寿命、酒精使用率、抑郁症比率及糖尿病比率得分很低，所以排名垫底。

上个月，彭博社的一项自主调查结果显示，西班牙是全世界最健康国家。

根据上述两项调查结果，排名较靠前的国家，越来越多是小国。这相信是因为学者使用了为现代世界量身定做的新评鉴标准，即经济健康不一定代表实际健康。