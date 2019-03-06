CHAS蓝卡和橙卡津贴增加

（早报讯）社保援助蓝卡和橙卡津贴将增多。

卫生部兼律政部高级政务部长唐振辉星期三下午在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时也宣布，社保援助计划（Community Health Assist Scheme，简称CHAS）蓝卡和橙卡持有人的部分医疗津贴将增加。

他们因多种慢性病，或因单一慢性病引起并发症而求诊时，每年可得到的津贴额将增加20元，也就是说最高津贴额将增至500元。

此外，CHAS橙卡持有人因普通病症到CHAS诊所时，每次看病可得最多10元津贴。

上述改变从今年11月起生效。