社区事务生产力基金(Municipal Services Productivity Fund)自2017年推出以来,已资助六项目520万元,接下来五年将再拨款2500万元资助更多项目。

负责社区事务署的文化、社区及青年部长傅海燕在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布,其中两个已获得批准的新项目为新加坡土地管理局(SLA)使用无人机提早探测建筑维修问题(Drones for early detection of maintenance issues),以及国家环境局的压缩式垃圾桶试用计划(A Trial deployment of compactor litter bins)。

傅海燕指出,此基金资助的其中一个项目是在2017年10月推出的停车应用Parking.sg,自推出以来,此应用已经帮驾车人士节省了330万元,因为近一半使用Parking.sg的停车都提早结束,车主只需要通过应用结束停车时间,便可以省下剩余时间的停车费。

Parking.sg是由政府科技局(GovTech)、建屋发展局和市区重建局联合研发。