预制工厂特惠计划让业者为员工付较低外劳税

为鼓励本地建筑业者拥抱新科技、减少对外籍劳工的依赖，国家发展部将推出一项临时措施，让采用面向制造与装配的设计（DfMA）技术的工厂，日后聘请工作准证员工时可支付较低外劳税。政府也将同时检讨如何逐步削减建筑业的外劳配额。

国家发展部政务部长扎吉哈今天在国会拨款委员会辩论该部门预算开支时宣布这项消息。

目前，总承包商从非传统来源地如孟加拉引进客工时，须遵循外劳配额（Man Year Entitlement，简称MYE），而该配额是根据工程总值计算的。

例如，总值1亿元的建筑工程可分配到404个人年（劳动量单位，指的是一个人在一年里的工作量）。承包商每获得一个人年，便可聘请一名工作准证持有者长达一年。根据MYE，熟练工作准证（R1）和非熟练工作准证（R2）的外劳税分别是300元和700元。

建筑业产业转型蓝图前年10月出炉，其中一项目标是推动本地公司采用面向制造与装配的设计（DfMA）技术。

尽管我国目前有15个DfMA工厂，但它们并非总承包商，因此无法享有MYE下的优惠税率，须为R1和R2客工分别支付600元和950元的外劳税。

为解决这个问题，建设局将与人力部携手合作，于今年下半年推出预制工厂特惠计划（Off-site Construction Special Scheme），让DfMA工厂可为所分配到的工作准证员工，支付较低的MYE外劳税。

扎吉哈强调，该计划只是一项临时措施，以便政府检讨如何逐步削减建筑工地的外劳配额，更好地调整人力政策以支持行业转型。