星耀樟宜下月17日开幕

期待已久的星耀樟宜（Jewel）将在下月17日开幕。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生今天在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时，作出这项宣布。

他说，除了提供各种休闲、零售和餐饮选项，星耀樟宜的航空设施，包括提早登机室，以及为海空（fly-cruise）和空陆（fly-coach）游客而设的综合售票和行李服务等，将有助提升旅客的旅游体验。

另外，蓝彬明也透露，樟宜机场第二搭客大厦（T2）的翻新工程即将展开。

翻新后的T2将更宽敞，出境厅也将更大规模地落实"快捷与顺畅通行"自助登机系统（Fast and Seamless Travel，简称FAST）。

耗资17亿元、在第一搭客大厦旧停车场原址建造的星耀樟宜，设有多个吸睛的休闲娱乐设施，例如天悬桥、迷宫世界、步行网、大型弹跳网和滑梯等。

最引人瞩目的莫过于一座约40米高的室内瀑布，而环绕瀑布的是本地面积最大的室内花园。

这座新地标也将汇集海内外280多家商店和餐饮店，其中包括全球首家Pokemon海外分店，以及首次入驻本地的纽约著名汉堡包品牌Shake Shack。

星耀樟宜有望每年吸引4000至5000万名访客，预计其中六成是本地人，其余是旅客。

樟宜机场集团文告说，星耀樟宜正式开幕前，将于4月11日至16日开放让本地居民预览。想要参与的公众可从3月12日早上6时起上网jewelpreview.com报名索取免费门票， 每次允许最多四人报名。共有50万张门票供索取。