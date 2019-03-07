尚穆根：Watain表演可能危害公共秩序与宗教和谐

瑞典黑暗金属乐队Watain过去的表演涉及蓄意冒犯宗教、支持血腥暴力、烧毁教堂等内容。内政部经评估后认为，这场表演可能危害公共秩序与安全以及新加坡的宗教和谐，因此决定指示当局取消他们的演唱会。

资讯通信媒体发展局（IMDA）下午宣布，取消原定今晚举行的“Watain Live in Singapore”演出。

内政部长尚穆根过后向媒体阐述内政部劝告当局取消演唱会的考量及原因。

他说：“当局原本已批准这支乐队的表演，只要他们遵循所有相关事先条件……过去几天有很多人对这支乐队的表演提出忧虑，我们再进行进一步的安全评估后，基于乐队所引起的反应以及他们过去的作风，若我们允许演唱会进行，将影响公共秩序及安全及宗教和谐，便劝请当局取消演唱会。”

瑞典黑暗金属乐队Watain原定今晚7时于邻近大成地铁站的Ebenex Live Space进行演出。资媒局今天下午发文告指出，当局早前允许乐队在R18分级下进行演出，同时提出了更严格要求，如不得演唱宗教敏感的歌曲，不能提及或使用任何宗教符号，以及禁止在舞台上进行任何宗教仪式。

然而，内政部今天经由评估后认为演出不应该进行，要求资媒局基于公共秩序原因考虑取消演出。资媒局接受并同意取消。