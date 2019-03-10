王乙康：分流制度虽取消 因材施教教育方式不变

尽管分流制度将被逐步取代，但因材施教的教育方式不会改变，科目编班反而能为学生提供更“量身定做”的教育体验。

教育部长王乙康本周二在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时，宣布中学将在2024年全面推行科目编班，让学生根据能力修读适合自己水平的科目。

他今早（3月10日）以三巴旺议员身份出席社区活动，接受媒体访问时谈及他过去几天从国人那里聆听到的，有关这项重大宣布的几个疑问。

王乙康说，一些家长读到“分流制被废除”的新闻标题时，担心同个班上将有学习能力不同的学生，是否意味着教师必须放慢教学速度以配合所有人。

对此，他回应说，尽管分流制度将被逐步取消，但因材施教的教学方式没有改变，反而将更进一步深化。教育部不再根据源流来分配学生，而是在科目上给学生编班，根据学生的长处或短处来教学，提供更“量身定做”的教育体验。

王乙康也以“小明的故事”，讲解教育部将如何具体实行科目编班。

他举例，小六学生小明在会考中，英文和科学表现优异，但数学、母语考得不好，以致会考总分不大理想。

在旧的分流制度下，小明或许会被分配进入普通学术源流，所有科目根据该源流的水准来教授，但这可能使小明感到被约束，不利于他的成长。

相反的，在新制度下，教育部虽然仍将根据小明的小六会考成绩为他分配中学，但一旦进入中学，就不再分流。

王乙康说：“小明的班上会有各种各样、程度不一的学生。他们一起学习美术、音乐、体育和公民教育，而在这些科目上，学生的学习程度不同并非大碍，反而更好。”

但轮到学术科目，小明就得换班，与其他程度相同的学生一起上课。由于英文和科学是他的强项，他或许会以G3程度修读这两个科目，数学和母语则以G2程度修读。