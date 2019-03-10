天气异常干旱炎热 全岛多处草地干枯

东北风把柔佛火点散发的烟雾吹向我国，导致全岛近来入夜后弥漫烧焦味；今年二三月天气异常干旱炎热也导致全岛多处草地干枯，有居民担心如果不小心引发野火，烟雾弥漫的情况将会加重。

根据气象局的资料，每年二三月份，我国受东北季候风干燥期的影响，天气持续炎热，而且雨量减少。今年2月已在我国天气排行榜上，位列90年来第三热的2月，而降水量更是比往年显著要低，一些地区如女皇镇的降水量比平均低了85%。

持续了一段时间的高温少雨天气，使得全岛多处草地干枯。住在勿洛一带的刘铭宣（31岁，工程师）告诉《联合晚报》，她外出时注意到很多地方的草地干枯，担心如果不慎引发野火，本地火源可能会让烟雾弥漫情况加重。

她说：“林厝港华人坟场外围草丛起火，烧了一整天才扑灭。我注意到滨海湾和白沙公园一带的草地都变黄了，这几天晚上的空气已经很不好，如果这些草地烧起来，烟雾肯定更严重。”

义顺居民岳哲（47岁）也说，最近路边和公园里面的树虽然在偶尔的阵雨过后开满了花，但是草地的干枯似乎没有得到缓解。“原本绿油油的草地变得枯黄相当触目惊心，希望天气能够快点转变，还我一个绿色的花园城市。”

气象署日前发表的文告指出，受东北季候风影响，我国3月份炎热和干燥天气将持续，一些日子的最高气温甚至会高达35度。不过，当局也指出，3月第二周的其中四五天下午可能会下短暂性的雷阵雨。