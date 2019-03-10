因琐事跟家人吵架 婆孙三人失踪17小时已被寻获

婆孙三人失踪17小时被警寻获！阿公透露，事发前一晚因琐事吵架，岂料妻子带着5岁及7岁孙子深夜离家，庆幸三人没事。

《新明日报》昨天（3月9日）报道，一名蔡姓少妇昨日在面簿贴文，称两名儿子前晚失踪，吁请公众帮忙寻人。

母亲在面簿贴文感谢公众与警方。（取自面簿）

阿公：因琐事吵架

警方昨午在面簿上贴出照片寻人，指前天晚上11时左右，68岁的陈丽花与两名孙子，7岁的黄宇恩及5岁的黄宇祖失踪，最后一次见到他们的地点在岗沙路第171座组屋。记者下午5时走访住家，阿公透露，事发前一晚与妻子陈丽花因小事发生口角，自己11时离家，留下陈丽花及两名孙，半小时后回家，才惊觉三人不见，报警处理。

他说，两位孙子下课后由保姆照顾至晚上，他们之后会接他们到家中照料，直到儿子回家。孩子父亲黄先生则表示，昨午4时左右接到电话，说三人已寻获，并且平安无事，令他松了一口气，与妻子前往裕廊警署，大约5时许带两位小孩回家。（人名译音）

阿嬷送院检查

阿嬷情绪不稳定，寻获后送院检查，家人吓坏。

阿公告诉记者，阿嬷患有轻微的抑郁症，曾在一周前说了一些气话，令保姆吓了一跳。

孩子的父亲黄先生说，母亲昨天被寻获后，送院做进一步的检查。