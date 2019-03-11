高庭指辩词无根据　吕德祥上诉被驳监两年

涉嫌泄露HIV带原者资料给美籍男友的本地医生吕德祥，今天针对他”借血”协助男友骗取就业准证一案提出上诉，但被高庭驳回，本月21日起入狱服刑两年。

高庭法官下午发表裁决时指出，吕德祥的上诉辩词没有根据，甚至毫无逻辑。而且，他在提供假血液样本给当局的案件扮演关键角色，甚至是提出犯罪主意的始作俑者。

《联合早报》连日报道，HIV带原者、美籍男子布罗谢兹（Mikhy K Farrera Brochez，34岁）涉嫌从新加坡获取并泄漏爱之病病毒带原者资料一案，被告吕德祥（37岁）就是他在新加坡期间的男友。

为了能与布罗谢兹在一起，吕德祥涉嫌让布罗谢兹用他的血液检验爱之病，协助男友欺骗人力部，成功申请得就业准证。当时，吕德祥在联邦通道一家诊所当代班家庭医生。

他过后被控四项欺骗和提供假资料的控状，前年在国家法院受审后，去年9月被判坐牢24个月。他不服罪成与刑罚而提出上诉，案件今早在高庭审理。

吕德祥没有请代表律师。他今早带着上诉文件独自出庭，身形与脸形与前年受审时相比，明显瘦了一圈。庭上坐着四名前去支持他的男女亲友。

他坐在被告栏里进行上诉陈词时，否认代替男友验血行骗。他声称，他在警局录口供时假意招供，其实是为“拖累”男友。他称，当时已得知男友偷取HIV患者资料一事，他以为若他假装认罪，就能将男友“拖下水”，制造可供当局对付男友的筹码。

吕德祥闻判后，要求展期三周才入狱服刑，理由包括他需要时间准备他另外面对的毒品官司。法官最后批准他一个半星期后服刑。

吕德祥另外面对一项触犯官方机密法令控状，以及三项与毒品有关的控状。这两起案件仍在审前会议阶段，毒品案定今年5月29日开审。（人名译音）