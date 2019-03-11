新加坡正式受邀成为2019浦江创新论坛主宾国

新加坡已正式受邀成为2019浦江创新论坛主宾国。

澎湃新闻报道，2019年5月24-26日，第十二届浦江创新论坛（以下简称“论坛”）将在上海召开，主题为“科技创新新愿景新未来”。

2019年是中新建交29周年，两国多年来保持经贸往来、科技发展、人才交流的良好合作关系。早在1992年双方就签署了《中新政府间科技合作协定》并成立中新科技合作联委会，在科技创新领域开展了广泛而富有成效的合作，共同支持的联合研究项目，涉及材料、生物医药、智慧城市等多个领域，取得一定成果。

在不断深化合作的过程中，中国连续五年成为新加坡最大贸易伙伴，新加坡是中国第一大新增外资来源国、第二大投资目的地国，也是重要的人民币离岸中心。

2018年，中国国务院总理李克强访问新加坡，与新加坡总理李显龙聚焦“一带一路”合作和创新发展，谋划双边关系新蓝图，这也标志着中国与新加坡关系将迈入创新、发展、提质升级的新阶段。

在2018年世界知识产权组织（WIPO）发布的全球创新指数（GII）中，新加坡排名第五，超越了美国、德国、以色列、韩国、日本等科技强国，在高端及中高端技术生产、高技术出口等方面有着令人瞩目的成绩。

自2008年创设以来，浦江创新论坛经过11年的积淀，不断夯实创新发展交流平台、先进理念传播平台、学界思想争锋平台、官产学研互动平台、最新政策发布平台和国际科技合作平台建设，朝着重要信号释放地、重要话题引领地、重要论述策源地的新愿景再出发。论坛于2012年首创主宾国机制，德国、芬兰、俄罗斯、以色列、英国、丹麦、葡萄牙已先后受邀作为主宾国参加论坛。

在此背景下，为进一步发展中新两国科技伙伴关系，推动引领更高水平的国际科技合作，深入生物医药、智慧城市、数字经济等创新技术领域的交流对话，这个创新文化交融的宜居国度——新加坡，正式受邀成为论坛主宾国。