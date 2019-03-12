男子涉骗财骗色掐死女工程师 花三天三夜烧尸

（早报讯）31岁美女工程师惨遭杀害弃尸林厝港一案，今早在高庭开审，被告被指假装是离婚的洗衣店少东，对女工程师骗财骗色，甚至为阻止后者到洗衣店拆穿他的假面具，半路将她拦截和活活掐死，再花三天焚烧尸体，毁尸灭迹。

被告邱贵福（50岁，译音）面对一项谋杀罪名，他不认罪，案件今早开审，料审理长达12天。

《联合晚报》曾经报道，31岁中国籍美女工程师崔雅洁是在2016年7月11日晚上失踪后，隔天在滨海湾花园遭已婚男友邱贵福杀害，过后尸体在林厝港8巷被发现。

控方今早在庭上指出，被告是一名“冷酷无情”的骗子，为了骗财骗色，曾至少向其他四名女子，佯称自己是家族洗衣店的少东，但实际上他只是一个洗衣店员工，而且还已经破产。

根据控方的开庭陈词，被告不但以投资为名骗走崔雅洁约两万元，还骗她说已经和现任的老婆离婚，答应不久后会与崔雅洁结婚。

崔雅洁后来不满被告一直和“前妻”在一起，两人经常吵架，感情逐渐失和，两人也为投资一事吵架。

案发早上，崔雅洁因不满被告，欲到洗衣店找该店老板对峙。被告担心东窗事发，在裕群地铁站的出口将她拦下，并且用车子把她带到滨海花园通道后，在车内用手将她掐死。

过后，为了毁尸灭迹，他将崔雅洁的尸体带到林厝港，用汽油和火炭烧尸，还不时回往返弃尸处，花了三天三夜才将尸体焚烧殆尽。

控方也揭露，被告除了骗走崔雅洁两万元，还骗了另四名女子6万5000元。

被告的辩护立场则包括，他是遭到挑衅后、并因两人激烈争吵一怒之下而犯罪，还有被告患有“ 阵发性暴怒障碍”（Intermittent Explosive Disorder），应可减轻罪责。