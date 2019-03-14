义安公司对垒潮州八邑会馆官司开审

（早报讯）潮州人打潮州人，义安公司对垒新加坡潮州八邑会馆的官司今早在高庭开审，先后在内堂及庭上分别进行闭门与公开审理。

代表诉辩双方的“重量级”律师团队早上陆续抵达法院。两边都请了高级律师出马，代表义安公司的是高级律师文达星，潮州八邑会馆则是由高级律师陈志明代表。

这起备受华社瞩目的官司，因位于登路的潮州大厦而引发。义安公司耗资4000万元要重新发展潮州大厦，要求潮州八邑会馆搬离，双方却对搬迁条件谈不妥，结果引发两项诉讼。

第一起诉讼是义安公司向高庭法官申请紧急庭令，要求潮州八邑会馆搬离潮州大厦，归还会所。由于这项诉讼是以原传票的法律程序进行，所以在内堂审理。

第二起诉讼是潮州八邑会馆针对慈善总监去年11月18日所发出的庭令提出上诉。慈善总监当时批准了义安公司的申请，允许修订潮州大厦（原本为停办多年的端蒙学校房地产）的用途。

今早，法官率先审理第一项诉讼。代表潮州八邑会馆的核心班底也陆续抵达高庭，守候在庭室外。

八邑会馆永远名誉会长兼会务顾问郭明忠告诉《联合早报》，今天的官司是关系到潮社未来发展的重要事件，所以会馆代表们都前来法院，希望了解官司的最新进展。

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