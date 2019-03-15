（早报讯）美国三大股指周四收盘各有涨跌，标普500指数收跌2.44点，跌幅0.09%，报2808.48点。道琼斯工业平均指数收涨7.05点，涨幅0.03%，报25709.94点。纳斯达克综合指数收跌12.49点，跌幅0.16%，报7630.91点。

英国下议院以412票对202票，同意英国政府将退欧日期推迟至6月30日，前提是首相特蕾莎·梅的退欧协议在下周三之前获得通过。

新加坡股市周四全天于窄幅波动，海峡时报指数微涨0.07％ 或2.33点，闭市报3197.92点。

以下是周五可关注的股票。

·豪利控股昨日闭市后宣布，它已接受美国房地产基金所表达的兴趣，准备以10亿2500万元的价格，把子公司Oxley Beryl的100％股权卖给对方，Oxley Beryl拥有在莱佛士地铁站旁的其士大厦（Chevron House）。

·吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）完成邀标定价（bookbuilding），计划以每单位0.441元的价格配售6亿8027万单位，筹集3亿元资金。配售价比3月12日的加权交易平均价低9.8%。大股东吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）已认购，以把它的股权保持在18.2％左右。

·胜达科技（Datapulse）第二季亏损34万元，营收增加145.5%至46万元。