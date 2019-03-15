80万捐血者资料挂不安全网络服务器

超过80万名捐血者的姓名、身份证号码、性别和血型等资料被挂上有互联网连接的服务器，管理血库数据的卫生科学局说，目前只有一名“好黑客”获取该数据，他已承诺会把数据删除。

卫生科学局今天发文告说，当局前天（13日）获知，负责管理捐血者数据的网络服务商Secur Solutions Group（简称SSG）将捐血者数据上传到不安全的网络服务器，导致80万8201名捐血者的数据可能出现在网上。

这些数据包括：捐血者的姓名、身份证号码、性别、捐血次数、最后三次捐血日期，以及在一些情况下，捐血者的血型、身高和体重。

这些数据是在1月4日被挂上网络服务器。卫生科学局向该服务商提供了这些数据，并要求服务商以此数据来更新捐血者的资料并进行测试。

网络安全专家3月13日察觉到这些数据有疏漏，他立即向卫生科学局举报。

卫生科学局已立即要求SSG将该数据从网上撤下。当局表示，调查还在进行当中，但初步调查显示，除了该网络安全专家以外，当局并没有调查到有任何其他人获取了上述资料。

卫生科学局称，该网络专家已承诺不会将此资料泄露，并会把资料删除。

卫生科学局局长莊美玲医生说：“我们对此次疏漏，向全体捐血者致以最深的歉意，我们要向捐血者强调，卫生科学局的中央血库系统并没有受到影响。”

这是我国不到一年内第三次披露大规模数据外泄事件。新保集团去年6月遭网袭，约150万名病人的个人资料被盗，是我国历来最大规模的网袭事件；今年1月，卫生部则披露，有1万6600名爱之病带原者和有关联者的个人资料外泄，并且还是官员涉嫌恶意泄漏资料。