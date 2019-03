地铁环线多美歌站和滨海中心站之间的列车服务中断。

业者SMRT今天(15日)晚上7时30分发布推文说,由于信号故障,多美歌站或滨海湾站和体育场站之间没有列车服务。

SMRT在8时05分指出,受影响范围缩短至多美歌站和滨海中心站之间。

【更新】SMRT在8时43分说,环线列车服务已经恢复,而多美歌站或滨海湾站和巴耶利峇站之间仍提供免费巴士服务。

[CCL] UPDATE: Train service has resumed. Free regular bus services & free bridging bus svcs between #DhobyGhaut/#MarinaBay and #PayaLebar are still available.