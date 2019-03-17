乳房X光检查津贴计划延长至明年1月

（早报讯）国立健保集团同另两个机构去年合作推出让妇女在津贴下于社区内接 受乳房X光检查的津贴计划反应令人鼓舞， 计划下首次受检妇女人数与前年相比增加超过一倍，总受检人数上升近七成。有鉴于此，津贴计划获得延长一年至明年1月，主办方希望本地妇女利用计划及早接受检查，以预防乳癌。

国立健保集团诊断服务部、新加坡防癌协会以及乳癌基金会去年起提供津贴，年龄介于40岁至69岁妇女按不同条件而异，可免费或支付10元到35元，到国立健保集团的乳房X光检查流动巴士（Mammobus）接受乳房X光检测。

乳房X光检查流动巴士旨在到不同邻里和机构提供乳房X光扫描服务，方便妇女接受检查，费用根据不同津贴而定，2012年至2017年每年平均为约2600人提供服务。

国立健保集团说，三家机构联手推出的计划进一步压低受检者所须支付的费用，机构共同展开的宣传活动也提升了人们对于乳房X光检查的认识。在计划推出的一年里，乳房X光检查流动巴士到81家机构提供服务，2017年的参与机构有59家。

根据集团的数据，计划推出的一年里，首次受检女性人数为1953人，比2017年的925人多出超过一倍。这一年的受检总人数为4273人，比过去几年的总平均人数显著增多。