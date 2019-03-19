全球最干净客舱 全日空第一 新航第四

（早报讯）知名航空调查权威机构Skytrax周一（18日）评选全球前30家客舱最干净的航空公司，由日本全日空（ANA）夺冠，新航排名第四。

Skytrax的这项评比是旅客们根据其搭乘航班的经验，来评估各航空公司客舱的清洁标准与品质，评估重点包括厕所、座位区、餐桌架、地毯等的清洁程度，结果全日空航空公司夺冠，榜上前五名都是亚洲航空公司。

Skytrax这次是邀请来自100多个国家的2000万名旅客填写问卷，以评选出2018年他们心目中最干净的航空公司客舱。评估考量包括机舱厕所、座位区、餐桌架、地毯等的清洁程度。

以下是排行前五名的航空公司：

第一名：全日空（ANA All Nippon Airways，日本）

第二名：长荣航空（EVA Air，台湾）

第三名：韩亚航空（Asiana Airlines，韩国）

第四名：新加坡航空（Singapore Airlines，新加坡）

第五名：日本航空（Japan Airlines，日本）

这次30家上榜的航空公司中，16家是亚洲公司，中东则有四家公司上榜。英美航空公司双双落榜。

机舱清洁近年来成为热门话题。一趟飞行结束后，清洁人员打扫机舱的时间其实非常有限，难以有效清除细菌。一项2015年的研究就发现，乘客的餐桌架是最肮脏的，上面的细菌比机舱厕所的冲水按钮上多。