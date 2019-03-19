供证三次泪崩 林厝港烧尸案被告称“意外做错事”

（早报讯）林厝港烧尸案被告今早三次在庭上泪崩，坚称自己是“ 意外地做错事”。

根据他的供词，案发时，尽管自己放下尊严向死者磕头认错， 对方仍不断诅咒他，气得被告猛掐死者的脖子，结果“ 她就不再动了！”被告最终哭倒证人栏，法官只好暂时休庭。

轰动一时的女工程师遭弃尸林厝港一案今早在高庭续审， 已被判罪名成立的被告邱贵福（50岁）今早开始上证人栏答辩， 叙述自己与死者之间的关系，以及案发早上的经过。

根据控方立场，破产的被告隐瞒自己已婚， 与死者在2015年展开恋情，并且谎称自己是洗衣店少东，骗死者交出2万元给他投资。死者逐步拆穿被告的谎言， 案发早上到洗衣店找被告对峙，结果引来杀机。

不过，辩方今早在开庭陈词中驳斥：“倘若真的是预谋冷血杀人，那犯案手法也过于笨拙了。”

辩方的立场是，这起命案是一起不幸的意外。被告已被控误杀，而不是谋杀。

今早在证人栏上，被告对法官所说的第一句话是：“法官大人，我意外地做了一件错事。我不是故意的。”

被告也举出六个例子，包括两段视频和一段短讯， 指死者生前脾气不好，而自己也不好惹。他否认与死者是情侣关系。案件下午续审时，轮到控方出动副总检察长哈里古玛来盘问被告。