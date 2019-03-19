人力部：非PMET职缺持续难填补

（早报讯）薪水低、须轮班，本地蓝领工人持续难请，去年近一半属于非专业人士、经理、执行员和技师（PMET） 的职位空缺，有至少半年找不到人填补，尤以服务业人手难请。

人力部今早发布的《2018年职业空缺》报告显示，去年有49％的PMET职位空缺有至少半年未能填补，与前年不相上下。

其中，清洁工、商店销售员、保安员是10大欠缺蓝领工人首三名，但人力部指出，随着经济大步转型，企业对于这三个职位的需求也有所下降。

报告指出，随着零售业商业模式的持续转变， 商店销售员职位空缺占比与五年前相比已减少近一半。

不过，医疗护理服务需求的增加，让这个领域需要更多人手填补相关蓝领职位空缺。据调查，雇主在去年愿意支付至少1400元工资聘请这类员工，比2016年的1200元显著提高。

人力部说，据雇主反映，找不到合适本地人填补非PMET职缺， 一般因为工资以及工作环境与性质达不到求职者的要求。人力部建议雇主重新设计这些工作，以吸引员工加入。

整体上，去年至少半年未获填补的职位空缺占34％，占比与前年的33％差别不大。

另外，报告也指出，去年有超过四成（42％）的职位空缺，是因为企业转型与扩充而创造，这些职缺分布在教育、医疗保健、电子、运输配备以及资讯通讯领域。