新加坡城市展览馆重新开放 提供免费导览

经过约八个月的整修后，新加坡城市展览馆今早重新开放，增添了更多互动元素，让公众可身临其境了解我国城市面貌如何蜕变，以及政府为此所做的长远规划。

1999年开幕的新加坡城市展览馆（Singapore City Gallery），展现了我国建国至今如何经历巨大转变，成为亚洲最宜居的国家之一。

这个占地约2400平方公尺的空间，由市区重建局管理，去年5月暂时关闭以进行整修，改造后的展览馆设有11个主题区和40个互动展览。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今早主持重新开幕仪式时说：“此次整修是相当及时的，因为展览内容必须与时俱进，反映当前的规划方向以及我们渴望成为的城市。”

他也指出，对于那些希望参与塑造城市的人而言，他们首先要了解何谓城市规划，以及规划者必须克服的挑战。

其中一个新展区内就通过约40幅地图与城市规划图，讲述了我国过去100年来的发展故事。

年代最久远的一幅地图，是明朝航海家郑和当年所使用的航海图，其中可见我国以“淡马锡”这个旧名被标记出来。

新加坡城市展览馆在1999年首次开放时，每年接待约2万名访客。这个数字如今已增长至每年近15万。

随着访客人数增加，市区重建局也将举办更多导览活动。从明天起，展览馆将在周二、周四，以及每个月的第一和第三个周六，为公众提供免费导览服务。导览时间是早上11是和下午12时30分。

此外，新加坡城市展览馆也推出“卓越建筑与城市设计展览空间”，让小型建筑或设计公司有机会展出它们的设计，相互学习和汲取灵感。

首次亮相的是本地八家小型建筑公司，其设计作品横跨空中花园、通风庭院、创意艺术空间和住宅区。