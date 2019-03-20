承认涉2013年“小股风暴” 男子判监三年

（早报讯）业高国际（IPCO International）前高级财务及行政经理吴兴锦（ 60岁）承认参与2013年发生的“小股风暴”， 高庭法官施奇恩判他坐牢3年。

根据案情， 吴兴锦除了把自己和妻子的股票交易户头交给主谋使用外， 也协助他们管理股票交易的3000万元款项。

不过，他并没有从中获得任何利益，据他的律师透露， 他目前还背负着40万元债务。

被形容为新加坡史上最严重的股市操纵案的“小股风暴” 发生于2013年10月，本地三家上市公司亚昇投资（ Asiasons）、博诺集团（Blumont）和瑞狮集团（ LionGold）股价出现异常波动， 股价先在之前的九个月上涨800％，但却短短三天内暴跌， 导致市价蒸发80亿元。

涉案的三人包括马来西亚投资者苏启文（58岁）、 他的女友柯素玲（54岁）和吴兴锦（60岁）， 苏启文一共面对抵触证券与期货法令、抵触公司法令、 企图和妨碍司法公正，以及欺骗等189项控状。 他自2016年11月被控上国家法院后就没有获得保释， 一直还押至今。

柯素玲和吴兴锦分别面对178项和六项控状。柯素玲是业高国际（ IPCO International）前总裁，也是苏启文的同居女友， 吴兴锦则是同家公司的高级财务及行政经理。

苏启文和柯素玲的案件将在下周一开始在高庭进行审讯。